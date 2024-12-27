挪威巴士墜湖至少3死　中國大使館指5名華客受輕傷

挪威12月26日發生巴士墜湖意外，當地警方指造成至少3人死亡、 4人重傷。據中國駐挪威大使館消息，車上有15名中國遊客，其中5人受輕傷。使館未透露5名遊客資料，但指大使館將繼續與現場中國遊客保持聯系，提供必要協助。據悉，當地的大雪和強風天氣可能是造成事故的主要原因。



事發在當地下午1:30左右，地點在該國西北海岸的哈塞爾（Hadsel）地區。挪威國家廣播公司（NRK）報道，該輛巴士衝出公路，墜落入Åsvatnet 湖中。據信當時車上共載有58人。

挪威紅十字會在社群交體上表示，正派出工作小組協助處理此宗「嚴重巴士事故」。媒體報道，出事時該地區有大雪和強風。

社交平台消息稱，車上中包括「許多外國人」，部份乘客被安置到附近的一所學校，但具體傷亡人數仍不清楚。