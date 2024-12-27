彭博社：日本新財年預算總額或創新高　國防開支料急增逾10%

外媒12月26日報道，日本首相石破茂的內閣預計將於27日批准創紀錄的新財政年初步預算，增加國防開支和對地方經濟的支持。



彭博社25日報道，根據其取得的計劃草案顯示，日本從2025年4月開始的年度預算總額約為115.5萬億日圓（約5.6萬億港元）。其中，國防開支猛增10%以上，達到8.5萬億日圓；對地方政府的撥款則增加約7%。

在亞洲地區安全環境緊張的情況下，曾擔任防長的石破茂強烈主張增加軍費開支並改善日本自衛隊人員的工作條件。

增加對地方政府的撥款則是石破茂的另一個關鍵主張，他長期以來一直呼籲中央政府為地區振興提供更多支持。

2024年12月24日，日本首相石破茂在東京首相辦公室舉行記者會時發表講話。（Reuters）

報道稱，雖然預算草案顯示日本政府仍須大量發債來為支出提供資金，但創紀錄的稅收收入將使新債發行量減少近五分之一，降至28.6萬億日圓。

這也是自2008年以來，日本初步計劃的新債發行量首次低於30萬億日圓，這對在發達經濟體中政府債務負擔最重的日本來說是個好消息。

日本國旗・日本央行・日本經濟・日本消費：圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

野村證券（Nomura Securities）高級利率策略師桑原真樹說：「基本餘額赤字也可能會大幅減少。預算總額似乎反映了政府整頓財政的考慮。」

政府的目標是從2025年4月的新財政年開始，實現不包括償債在內的預算平衡。這在多年來一直被視為遙不可及的目標，現在看來已有可能實現。

本文獲《聯合早報》授權轉載

