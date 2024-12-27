以軍大規模空襲也門釀至少3死 譚德塞身處受襲機場被迫滯留
撰文：蕭通
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以色列12月26日大規模空襲也門，軍方稱為打擊與胡塞武裝（Houthis）相關的目標，包括首都薩那（Sanaa）的國際機場，以及荷台達港（Al-Hudaydah Port）等3個港口。伊朗譴責以色列的攻擊是對也門的「侵犯」；以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）則稱，將繼續打擊胡塞武裝「直到完成任務」。
世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱，也門機場遭空襲時，他也身在機場，目前他及世衛、聯合國的同事很安全，但需要等待機場損復修復後才能離開。
以軍稱打擊胡塞武裝軍事設施 襲機場港口發電廠
胡塞武裝控制的馬西拉電視台（Al Masirah TV）稱，空襲至少造成3死、11傷，包括2人在機場死亡。
以色列國防軍（IDF）證實，對薩那國際機場、Hezyaz和RasKanatib兩個城市的發電廠，以及荷台達港、塞利夫港（Salif Port）和RasKanatib港口進行空襲，以打擊胡塞武裝的軍事設施。
譚德塞登機前機場遭轟炸 稱跑道亦受損
譚德塞在社交平台稱：「大約兩個小時前，當我們準備從薩那登機時，機場遭到空中轟炸。我們飛機上的一名機組人員受傷。據指至少有兩人在機場喪生。空中交通管制塔、離境休息室（距離我們所在的地方僅幾公尺），以及跑道均被損壞。」他亦為空襲死難者及家屬致衷。
巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）亦譴責以色列，指對其也門兄弟進行恐怖攻擊，目標是機場和荷台達港等民用場所。
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