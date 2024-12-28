伊朗外長阿拉格齊訪華唔王毅　一致認為中東不是大國博弈角斗場

中共中央政治局委員、外交部長王毅周六（28日）在北京同伊朗外長阿拉格齊會談。雙方一致認為，中東是中東人民的中東，不是大國博弈的角斗場，也不應成為域外國家地緣爭奪與衝突的受害者。中東各國前途命運應當掌握在中東人民自己手中。



根據中國外交部公布，王毅表示，中伊是全面戰略夥伴和「全球南方」重要成員，中伊關係源遠流長，根植於兩國人民牢固深厚的傳統友誼，根植於兩國建交半個多世紀以來相互信任、相互支持，根植於兩國對獨立自強、民族振興的共同追求，經受住國際風雲變幻考驗。中伊增進協調合作，不僅造福中伊人民，也必將為促進地區與世界和平穩定發展作出貢獻。

王毅指，雙方要繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持，穩步推進務實合作，增進多邊領域協作，要密切在上海合作組織框架內協調配合，共同弘揚「上海精神」，促成更多合作項目，打造更加緊密的上合組織命運共同體。要攜手推動「大金磚合作」提質升級，培育合作新增長點，進一步壯大金磚力量，更好維護全球南方的共同利益。

中共中央政治局委員、外交部長王毅周六（28日）在北京同伊朗外長阿拉格齊會談。（中國外交部）

王毅強調，面對當今世界的不穩定、不確定性，我們要保持定力，堅信世界多極化、經濟全球化、文明多樣性的歷史潮流不可阻擋，單邊霸權終究不得人心；要堅定不移做好自己的事，穩步推進各自國家發展戰略，為世界注入更多穩定性；要加強團結合作，反對強權霸凌行徑，共同倡導踐行真正的多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

阿拉格齊表示，發展和加深伊中全面戰略夥伴關係是伊朗對外政策的優先方向，伊方高度重視中國在國際事務中主持公道的重要作用，恪守一個中國原則，堅定支持中方在涉疆、涉藏、人權等關乎中國核心利益問題上的正當立場，期待同中方密切高層往來，加深互利合作，加強在聯合國、上合、金磚等多邊框架內溝通協作，維護共同利益。

中共中央政治局委員、外交部長王毅周六（28日）在北京同伊朗外長阿拉格齊會談。（中國外交部）

雙方一致同意進一步推進落實中伊全面合作計劃，在政治外交、立法機構、執法司法、經貿等領域加強治國理政經驗交流，增進青年、教育、體育、科技、文化、旅遊、生態環保、衞生健康、廣播電視等交流合作，深化民間、地方和友好城市交往，為促進中伊關係發展作出不懈努力。

雙方就當前中東局勢深入交換意見，認為國際社會應當切實尊重中東國家的主權安全、穩定團結、領土完整，尊重中東國家的合理關切，尊重中東人民的自主選擇，尊重中東國家的歷史文化傳統，為促進中東和平穩定切實發揮建設性作用，中東實現和平安寧的出路是在沒有外部干涉、遵守國際法基礎上堅持政治解決。支持伊朗和沙特繼續加強復交後的和解勢頭，支持地區國家持續開展磋商、對話。

中共中央政治局委員、外交部長王毅周六（28日）在北京同伊朗外長阿拉格齊會談。（中國外交部）

雙方一致主張，解決巴勒斯坦問題需要尊重和恢復巴勒斯坦人民合法權利並結束佔領，當務之急是立即停火、全面撤軍、開展緊急人道主義援助。要切實、有效執行黎巴嫩停火協議。尊重敘利亞主權、獨立、領土完整，呼籲一體推進敘利亞反恐、和解、人道進程。

兩人還就伊核問題交換意見。王毅強調，中方始終主張通過政治外交途徑解決伊核問題，維護全面協議，有關各方均應為恢復對話談判發揮建設性作用。中方反對動輒制裁施壓，堅定支持伊方維護自身正當權益。阿拉格齊讚賞中方為促成和維護全面協議發揮的重要作用，願同中方保持密切溝通。