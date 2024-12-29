濟州航空航班務安機場墜毀最少3獲救　韓媒：降落前右引擎噴火

撰文：張子傑
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韓國濟州航空（Jeju Air）一架客機由泰國曼谷飛抵韓國全羅南道務安（무안，Muan）機場時發生意外，客機懷疑與鳥碰撞而導致起落架故障，再衝出跑道撞向一面牆爆炸。當地傳媒引述消防部門指，除2人獲救外，其餘179人都已經喪生，並指不少人都是被拋出機外致命。

韓聯社、韓國SBS及KBS電視台等傳媒報道，事發於29日早上9時07分左右，編號7C2216的濟洲航空波音737-800客機在務安機場時失事，由現場片段可見，飛機在沒有伸出起落架的情況下於跑道滑行，再撞向防護牆後變成火球。

MBC取得的畫面則顯示，肇事飛機降落前，右側引擎一度噴出火團。

濟洲航空一架由曼谷飛往韓國務安的客機在降落時墜毀，由現場照片可見，飛機殘骸只有機尾較為完整。（Yonhap via REUTERS）

據報道，機上當時載有181人，當中包括173名韓國籍乘客、2名泰國籍乘客，以及6名機組人員。中國駐韓國光州總領館向新華社記者證實，無中國公民在今次事故中傷亡。

飛機失事後，只有機尾部分顯得較為完整，消防部門在機尾位置救出至少3人，另外有28人不幸喪生。

據央視及新華社指，飛鳥撞擊事件頻發，例如在11月10日，海南航空HU438航班在起飛階段右側引擎遭遇鳥擊，機組隨即返航；而在12月20日，西藏航空TV9873航班在拉薩貢嘎國際機場起飛過程中遭遇鳥擊，飛機安全返航，無人員受傷。

而影星湯漢斯（Tom Hanks）主演的電影《薩利機長：迫降奇蹟》（Sully，又稱Sully: Miracle on the Hudson）就描述一次飛機撞鳥而迫降的事件。一架空中巴士A320型客機在2009年1月15日從紐約市拉瓜迪亞機場起飛時撞上雁群，最終機長薩倫伯格（Sully Sullenberger）憑藉嫻熟的技術，成功將飛機降落在哈德孫河河面，155名乘客和機組人員全部獲救。

國際航空聯合會把飛鳥撞機列入A級航空災難，據國際民航組織（ICAO）統計，全球每年發生2萬多宗飛鳥撞機事件，每年因飛鳥撞機要付出的代價達100多億美元。

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