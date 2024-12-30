濟州航空空難｜HYBE男團&TEAM成員曼谷自拍「俾V」　粉絲：傻的嗎

濟州航空（Jeju Air）墜機奪走179人性命、僅有2名機組人員生還，重大空難曝光震驚全球，韓國政府宣布全國進入哀悼7天，並取消所有年末娛樂活動，連綜藝節目也延遲播放。



然而，HYBE所屬9人男團&TEAM成員FUMA，卻在社群平台上傳比YA照片，還附上飛機等貼圖，瞬間引起粉絲不滿，怒罵：

太沒有感情了。

HYBE所屬9人男團&TEAM成員FUMA在社群平台上傳比YA照片，還附上飛機等貼圖，引起粉絲不滿。（IG@andteam_official）

HYBE所屬9人男團&TEAM成員FUMA在社群平台上傳比YA照片，還附上飛機等貼圖，引起粉絲不滿。（X@niconekonic）

HYBE所屬9人男團&TEAM成員FUMA在社群平台上傳比YA照片，還附上飛機等貼圖，引起粉絲不滿。（instiz）

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空難發生後，男團&TEAM成員FUMA竟上傳了一張照片；畫面中清楚可見，FUMA雖面無表情看向鏡頭，但卻比出YA手勢，內文不僅使用飛機的貼圖，還有芒果和椰子。因FUMA的發文時間為濟州航空墜機約一小時後，引來粉絲熱議，如今FUMA的貼文已刪除。

針對FUMA的舉動，粉絲們紛紛留言譴責：

「從曼谷飛往韓國的飛機發生事故後造成了重大人員傷亡，有哪個偶像會在曼谷的照片上貼上飛機圖案的貼圖發文呢」

「事發一個小時後了，怎可能會不知道？因爲韓國頒獎典禮而去曼谷，連這種程度的眼色都不看嗎？真的太震驚了，因為太沒有感情了」



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