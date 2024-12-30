內塔尼亞胡前列腺切除手術成功　狀況良好需觀察幾日

以色列總理辦公室周六（12月28日）表示，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）上周三在醫院確診因良性前列腺腫大導致的尿道感染，周日接受前列腺切除手術；辦公室周一又稱，總理手術很成功，狀況良好，未來幾日要繼續觀察。



哈達薩醫療中心（Hadassah Medical Centre）聲明表示，內塔尼亞胡已從麻醉中甦醒，狀況良好。他已被轉送至病房，未來幾天將繼續接受觀察。

75歲的內塔尼亞胡之前在耶路撒冷哈達薩醫院（Hadassah Hospital）接受檢查，醫生發現他的泌尿系統感染，於是安排手術。手術不會影響原定周日的內閣會議，但可能會推遲總理刑事審判中出庭作證的一些預定日期。

圖為2024年12月10日，以色列總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu ）抵達在特拉維夫地區法院，首次就其貪腐案出庭作證。（Reuters）

今年三月，內塔尼亞胡在全身麻醉下接受疝氣手術；同月，他因得流感而缺席幾天工作。

去年，內塔尼亞胡自稱因脫水住院一周後，又因「短暫性心臟傳導阻滯」（transient heart block）而做手術安裝心臟起搏器。