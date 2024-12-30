卡特將被安葬家鄉佐治亞州　與妻子羅薩琳合葬

美國前總統卡特（Jimmy Carter）於12月29日在佐治亞州的家中離世，享壽100歲。據悉，卡特將會被安葬在自己家鄉佐治亞州的普萊恩斯（Plains），和2023年去世的妻子羅薩琳（Rosalynn Carter）葬在一起。



據美媒報道，卡特將與去年離世、結婚 77 年的妻子羅薩琳一起合葬於佐治亞州一棟他們居住了數十年的樸素住宅中，這對夫婦的墓碑則將立在池塘邊的一棵柳樹旁。兩人在這個住宅中居住了60年，即使在入主白宮的四年後，卡特和羅薩琳也從未搬出他們於1961年在佐治亞州建造的住宅。

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卡特同羅薩琳於1946年結婚，兩人長達77年的婚姻一直是政界佳話，兩夫婦可謂從青梅竹馬走到白頭，羅薩琳不單是卡特的妻子，也是他口中多次稱讚的合作夥伴，卡特曾稱「我做過最棒的事件就是娶羅薩琳…… 那是我人生顛峰，一生中最美好的事情。」

他們會經常手牽手出席大小場合，包括散步時、在教堂，1977年出席總統就職禮時。卡特也曾談到兩人享受一起釣魚、觀鳥、去教堂的美好時光，更會每晚睡覺前一起讀聖經。

在羅薩琳死後，卡特發聲明表示「當我需要的時候，她給我明智的指導和鼓勵。只要羅薩琳還在世上，我就一直知道有人愛我、支持我。」