卡特逝世｜中國駐美大使謝鋒悼念　永遠銘記他對中美關係的貢獻

美國史上最長壽前總統卡特（Jimmy Carter）於12月29日在佐治亞州的家中離世，享壽100歲，他任內致力推動中美關係正常化，被稱為14億人民的老朋友。中國駐美大使謝鋒在社交平台發文悼念卡特，指中國人民將永遠銘記他為中美關係正常化和發展作出的歷史性貢獻。



謝鋒在文中還向卡特的家人表示哀悼，指卡特認為與中國建交是他一生中做出的最正確的決定之一。願他安息，願他的遺產永存。中國外交部發言人今日對卡特的逝世表示深切哀悼。

卡特於1977年至1981年擔任美國第39任總統，被譽為「中美關係領路人」，中美兩國在他任內正式建立外交關係。他在回顧自己總統任期內的成就時，認為「與中國實現關係正常化或許對促進世界和平及相互理解的貢獻最大」。

2008年8月26日，美國科羅拉多州，圖為卡特出席民主黨大會。（Reuters）

卡特晚年曾一度戰勝體內已擴散的癌症。由於年事已高，卡特近年來先後幾次住院治療，去年2月18日起不再尋求任何醫學治療，回到家中與家人共度最後時光。