卡特逝世｜國葬1月9日舉行　此前料佐治亞州及華府供瞻仰

美國前總統卡特（Jimmy Carter）於12月29日離世，白宮發言人翌日確認，卡特的國葬將於1月9日在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行。美國總統拜登（Joe Biden）此前亦已指示，將1月9日定為全國哀悼日。美國《紐約時報》等媒體報道，卡特的追悼儀式將連日在佐治亞州和華府舉行，《紐約時報》指為期或長達8天。



2002年，卡特與妻子親吻。（Reuters）

據《紐約時報》及NBC4 Washington等報道，在為期多日的追悼儀式後，國葬將於1月9日舉行。卡特的靈柩會先由車隊護送，從他的家鄉佐治亞州普萊恩斯（Plains）運往亞特蘭大、卡特卸任後創立的非營利性組織「卡特中心」（Carter Center），預定於1月4日及5日供民眾瞻仰。

然後靈柩於1月6日抵達華府，在國會山莊圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行迎靈儀式後，預計亦會開放供民眾瞻仰，時間料多於一天。最後拜登將在9日的國葬上悼念卡特。大教堂儀式結束後，卡特的遺體預定再次運返佐治亞州埋葬，長眠於夫人羅薩琳（Rosalynn Carter）旁邊。

據指出，有關卡特葬禮的進一步計劃和細節，將在未來幾天內公布。

2009年1月7日，前總統老布殊（George H.W. Bush）、當選總統奧巴馬（Barack Obama）、時任總統小布殊（George W. Bush）、前總統克林頓（Bill Clinton）及前總統卡特（Jimmy Carter）在美國華盛頓白宮橢圓形辦公室會面。（Reuters）

對上一次總統葬禮，為於2018年的老布殊（George H. W. Bush），亦以國葬舉行，歷時5天，包括沿著白宮外的賓夕法尼亞大道遊行，在國會山莊圓形大廳舉行迎靈儀式，並於國家大教堂舉行國葬。

自2018 年以來，另有8人在圓形大廳舉行過迎靈儀式，包括：非裔眾議員卡明斯（Elijah Cummings）、最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）等。