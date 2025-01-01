不滿Elon Musk得勢　特朗普前顧問痛批：不要一上來就說教

美國高技能工人H-1B簽證政策燃起的戰火，仍在美國當選總統特朗普的MAGA（即「讓美國再次偉大」）世界中肆虐，愈演愈烈。特朗普曾經的高級戰略顧問班農（Steve Bannon）早前批評H-1B簽證是「騙局」後，最近繼續集中火力炮轟馬斯克（Elon Musk）。



據美國《國會山報》（The Hill）等報道，當地時間周二（12月31日），在自己的「戰情室」播客節目中，班農搬出一副前輩姿態，將馬斯克等其他來自科技界的特朗普新支持者們稱為「皈依者」，話里話外指責這些「新人」沒有擺正自己的位置。

2024年12月5日，美國華盛頓，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與共和黨參議員、參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）會面當日，曾手持一杯飲料經過國會山莊。（Reuters）

「他們是最近才皈依的人」，班農接着說：「我們喜歡皈依者。但皈依者應該坐在後排，年復一年地學習，以確保你們能夠理解（我們的）信仰，明白這些信仰的細微差別，以及如何將這些信仰內化。」

「你需要研究一下現代政治史，我們經歷了十二或十四年的鬥爭才走到今天這一步。」他更赤裸裸威脅道，「不要在你來到這裏的第一周就走上講壇，開始向人們說教。如果你要這麼做，我們會撕碎你的臉！」

另據美媒《野獸日報》（The Daily Beast）報道，班農在節目全程怒不可遏，一度歇斯底里地咆哮起來：「我們不需要南非的白人來教我們做事！」

美媒報道指出，自馬斯克等人為H-1B簽證辯護，引發MAGA忠誠支持者的強烈批評後，班農幾乎沒有停止過對馬斯克的抨擊，今天大罵移民是對西方文明的威脅，而「科技巨頭寡頭」卻支持H-1B簽證項目，明天就怒罵H-1B簽證是巨大「騙局」。

H-1B簽證，是頒發給眾多外國移民到美國從事高科技專業工作的一種簽證。每年允許6.5萬名高技能工人移民到美國，以填補特定的工作崗位，並向在美國獲得高等學位的工人提供另外2萬個簽證。持有H-1B簽證者可以在美國工作3年，此後可以再延長一次或申請美國的永久居留權。

長期以來，H-1B簽證飽受爭議。批評者認為它允許公司僱傭廉價外國勞動力，影響了美國本地勞工的就業；而支持者則強調其對保持美國科技競爭力的重要性。

班農這樣的頑固保守派自然是前者，他始終堅持應該將外國工人全部驅逐出境，由「真正的」美國人取而代之。在最新的這期節目中，他便再次呼籲，整個美國都應該暫停移民進入，包括「學生」。

2024年10月5日，美國賓夕法尼亞州，圖為特朗普與馬斯克在競選集會現場交談。（Reuters）

美國政治新聞網站Mediaite還指出，班農近來的最新表態中也越發表現出更為激進的「好鬥」傾向。

在此前一天的「戰情室」節目中，同樣反對H-1B簽證的另一個陰謀論愛好者盧默（Laura Loomer）控訴稱馬斯克「公報私仇」，關閉了她的社媒賬號X的高級功能。班農則回應稱，他認為事態升級是一件「好事」。

「就像我說過的，當敵人撤退時，就上刺刀，追擊他們。」他補充說，經過多年的政治衝突，MAGA運動已經變得堅韌不摧，「我們已經身經百戰。人們會覺得：嘿，這沒什麼。」

隨着班農、盧默之流的MAGA忠誠支持者對馬斯克展開「圍剿」之勢，不甘示弱的馬斯克也加大了「火力輸出」，同樣向對方不斷「開炮」。他更直言，自己將不惜「開戰」以保護獲得H-1B簽證的機會。

就在特朗普陣營因H-1B簽證政策陷入激烈分歧後，特朗普在時隔一週後終於打破沉默，受訪時自稱「一直都很喜歡並支持這類簽證」，還稱讚這項政策是一個「偉大的計劃」。

美媒解讀稱，特朗普此舉似乎表明在有關該問題的激烈內部爭論中，他站在馬斯克一邊。

2024年12月21日，美國亞利桑那州，圖為班農在「美國轉折點」（Turning Point USA）活動上發表講話。（Reuters）

從MAGA群體與馬斯克就H1-B簽證問題爭吵不休，到特朗普扭轉過去政策主張並出面力挺馬斯克，美國有線新聞CNN指出，這是特朗普和馬斯克走得愈來愈近的又一個例證。就在12月27日，特朗普還在社交媒體上公開了一條私人信息，顯然是給馬斯克的，他詢問對方何時計劃再度訪問海湖莊園（Mar-a-Lago）。

路透社則指出，馬斯克已經花費超過2.5億美元（約19.4億港元）幫助特朗普贏得今年的美國總統大選，H-1B簽證問題也突顯出，像馬斯克這樣的科技界領袖，在特朗普的總統權力過渡過程中發揮了重要作用，就關鍵的人事和政策領域提供建議，但如今正受到本方陣營的密切關注。

本文獲《觀察者網》授權轉載

