美國新奧爾良車撞人群10死35傷　市長指恐襲　FBI說法不一｜有片

綜合美媒報道，美國時間1月1日凌晨時分，一輛車輛高速撞向新奧爾良市（New Orleans）法國區波旁街（Bourbon Street）上的行人，造成至少10死35傷。



有網民分享疑似事發現場的影片：

據哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，當地時間凌晨3時15分，一輛貨車高速撞向波旁街上的人群，司機其後落車開槍射擊，當地警方亦開槍還擊。

當地警方與救護人員其後奉召到場，而波旁街已被封鎖。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道指，聯邦調查局（FBI）已接管現場。

當地時間上午6時35分，新奧爾良市長LaToya Cantrell召開記者會，指事件為恐怖襲擊（a terrorist attack），呼籲當地市民遠離事發現場。

路易斯安那州長Jeff Landry在社交媒體撰文譴責襲擊及呼籲居民遠離事發現場：

新奧爾良市警司Anne Kirkpatrick證實事故已造成10人死亡，另有至少35名傷者已被送往醫院接受治療。她強調襲擊不牽涉酒駕（DUI），疑兇是故意駕車撞向人群，其後落車開槍射擊，並造成2名警員受傷。

網上有事發現場的影片，可以見到有人為傷者進行心肺復甦：

Anne Kirkpatrick警司指大部份傷者為當地人，並非遊客。事發現場法國區為當地著名旅遊景點，有不少民眾選擇在那裏慶祝除夕。

負責調查的聯邦調查局探員Alethea Duncan其後澄清，這並不是一宗恐怖襲擊（not a terrorist event)。

Alethea Duncan又指，他們在現場發現疑似爆炸裝置，正在確認它是否是可運作的裝置，她再次呼籲當地居民遠離事發現場的波旁街。