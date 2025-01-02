美國考慮起草新規則　限制或禁止中國無人機

美國商務部正在考慮制定新規則，以可能暴露美國機密數據、威脅國家安全問題為由，限制或禁止中國無人機在美國境內使用。



路透社報道，美國商務部星期四（1月2日）說，來自中國和俄羅斯的威脅可能為對手提供遠程訪問和操控這些設備的能力，從而暴露美國機密數據。

當局將在3月4日前，就保護無人機供應鏈的潛在規則徵求公眾意見。

2020年8月8日，位於中國廣東省深圳市的大疆旗艦店，一名戴口罩男子站在展示無人機和其他產品的櫃枱前。（Reuters）

目前，中國佔據美國商用無人機銷售的大部份市場份額。

去年9月，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）說，當局可能會實施類似禁止中國車子進入美國的限制措施，重點放在使用中國和俄羅斯設備、晶片和軟件的無人機上。

關於是否起草新的規則以限制或禁止中國無人機，將由候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府在1月20日就職典禮之後作出決定。

華盛頓過去一年採取一系列措施打擊中國無人機。上個月，美國總統拜登（Joe Biden）簽署一項立法，禁止中國大疆（DJI）和深圳道通智能航空技術股份有限公司（Autel Robotics） 在美國銷售新型無人機。

2017年8月11日，中國無人機製造商大疆創新（DJI）位於美國紐約州紐約市辦公室外的企業標誌。（Reuters）

大疆是全球最大的無人機製造商，佔美國商用無人機總銷量的一半以上。

美國立法者多次表示擔心大疆無人機會帶來數據傳輸、監視和國家安全風險，但該公司否認這些說法。2019年，國會禁止五角大樓購買或使用中國製造的無人機和零件。

本文獲《觀察者網》授權轉載

