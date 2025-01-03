韓國公調處人員進入總統官邸圖拘捕尹錫悅 與軍人對峙
撰文：蕭通
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韓聯社於當地1月3日報道，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）預告將在6日前執行逮捕令後，於3日上午6時14分，調查人員分乘5輛車從果川辦公大樓出發，執行對總統尹錫悅的逮捕令。車輛於7時左右，抵達尹錫悅下榻的首爾龍山區漢南洞總統官邸，開始執行逮捕，但與總統官邸內的軍人對峙，並一度爆發衝突。期間有抗議者在官邸外與警察對峙，誓言要阻止逮捕。YTN廣播公司報告稱，當局已動員約2,800名警察就執行逮捕令作準備。
路透社報道，目前還不清楚當局及警方將如何實施逮捕，也不清楚總統安全部門會否阻止持搜索令的調查人員進入尹的辦公室和官邸。黎明前，約100名抗議者繼續聚集在官邸附近，有人稱「我們必須用我生命來阻止他們（警方）」 。
此前有消息稱，公調處最快會於2日執行逮捕令。但由於針對執行的過程，各機構之間的職責分擔及應對方案細節尚需協調，因此公調處當天未能執行拘留。
尹錫悅的辯護律師2日就逮捕令和搜查令，向首爾西部地方法院提出異議申請，請求法院不予批准執行。韓媒稱，法律上沒有對刑事案件的異議申請程序作出明確規定，預計簽發逮捕令的法官將負責研討尹錫悅方面提出的異議申請。
逮捕令上寫明尹錫悅所涉罪名是「內亂頭目」。公調處此前就緊急戒嚴風波三度傳喚尹錫悅，均遭到拒絕。尹錫悅方面辯稱，公調處無權調查內亂罪，逮捕令涉嫌違反《刑事訴訟法》和《憲法》。
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