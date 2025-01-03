泰國曼谷酒店大火　烏克蘭籍死者疑為城大博士生

泰國曼谷考山路附近一間酒店12月29日晚上發生火警，造成3名外國人身亡，另有7人受傷。香港城市大學化學系一個名為The Babak Lab的研究小組1月2日在社交媒體表示，其中一名死者是烏克蘭籍的城大媒體與傳播系博士生Victor Tuzov。《香港01》目前正向城大求證。



事發於曼谷樓高6層的The Ember Hotel，酒店位於Tanee Road，距離考山路不遠，據目擊者所述，12月29日晚上9時21分左右，5樓位置起火，消防員趕到後，在約1小時後控制火勢。

根據官員指，事件中有3人不幸死亡，一名外國女子在5樓房內身亡，另有2名外國男子嚴重受傷，送院後不治。據泰媒Khaosod指，3名死者為1名巴西籍女子、1名烏克蘭籍男子與1名美國男子。

2024年12月29日晚上，泰國消防員在起火的曼谷旅遊區酒店展開救援工作（影片截圖）

The Babak Lab於2日分別在社交媒體X及小紅書透露Tuzov的死訊，並形容他是一名才華橫溢、技藝高超的新聞工作者。

The Babak Lab稱，Tuzov過去曾多次以獨特的視角，深入採訪城大多名學者以及生物無機化界的教授們，為他們帶來無數「寶貴而深刻」的報道。

2024年12月29日，泰國曼谷考山路附近一間酒店晚上發生火警，造成3名外國人身亡。香港城市大學化學系一個名為The Babak Lab的研究小姐1月2日在社交媒體表示，其中一名死者是來自烏克蘭的城大新聞系博士生Victor Tuzov。圖為Victor Tuzov的照片。（X@Babaklab）

據城大網站顯示，Tuzov於2014曾在俄羅斯羅蒙諾索夫莫斯科國立大學修讀新聞學士課程，他於4年後赴上海外國語大學進修新聞學碩士，並最終在2020年前往香港城市大學攻讀媒體與傳播系博士學位。