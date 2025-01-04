美國眾議院議長選舉：2共和黨人轉頭他 約翰遜218票保住議長寶座
撰文：洪怡霖
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美國眾議院周五（3日）舉行投票，確定約翰遜（Mike Johnson）保住眾議院議長一職。
根據路透社，儘管大多數共和黨人表示他們將投票支持約翰遜連任，但由於共和黨以219 比215的微弱優勢控制眾議院，因此只要有2名共和黨人倒戈，約翰遜可能會落敗。
較早前，3名共和黨議員投下票支持其他候選人，反對約翰遜繼續成為眾議院議長，投票仍在繼續期間，約翰遜獲得216票，民主黨紐約州眾議員傑弗里斯（Hakeem Jeffries）獲得215票。2名美國眾議院共和黨人其後轉票支持約翰遜擔任議長，使票數向有利於他的方向傾斜，截至目前，約翰遜獲得218票，擁有足夠選票繼續擔任眾議院議長。
要當選議長，候選人必須贏得所有選票中的多數票。如果眾議院435名議員全部投票，則多數票為218票。
報道指，這場盛況和儀式可能會持續一個多小時。由於投票仍在進行中，成員仍有機會改變投票給誰或在棄權的情況下進行投票，最終的結果仍然懸而未決。
在投票前，約翰遜表示，如果他在第一輪投票中落敗，他將繼續努力。
在第一輪投票中，議員可以提名任何人作為議長候選人。如果有一名候選人在第一輪投票中獲得過半數的支持，則該候選人將當選為眾議院議長。
如果在第一輪投票中沒有候選人獲得過半數的支持，則將進行第二輪投票。在第二輪中，議員可以提名新的候選人，並且在進行多輪投票直到有一名候選人獲得過半數支持為止。
2023年，眾議院在4天內進行15輪投票，選出時任議長麥卡錫。
美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月30日表示，支持共和黨籍的約翰遜（Mike Johnson）連任眾議院議長，強調對方「獲得我的全面肯定」，又讚揚對方善良、勤奮、虔誠，且會做正確的事。
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