反駁特朗普「第51州論」　杜魯多：加拿大成為美國一部份機會極微

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 於1月7日舉行當選後第二次記者會，重申應成為美國「第51個州」，又稱可能會使用「經濟力量」令加拿大接受建議。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）同日駁回此說法，稱「加拿大成為美國一部份的可能性微乎其微」，強調兩國的工人和社區受惠於彼此為最大的貿易和安全夥伴。



圖為2025年1月7日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行記者會。（Reuters）

特朗普於記者會上稱，加拿大能成為美國「第51個州」，也再次嘲笑已宣布將離任的杜魯多為「州長」。當被問到會否考慮使用武力佔領加拿大時，特朗普即時駁回，但稱「「是用經濟力量。」

特朗普稱，美國和加拿大聯合起來，能形成一股「真正重要的經濟力量」，並批評美國花巨額支援加拿大的國防，又說「美國不需要加拿大的汽車、乳製品或木材，我們為什麼要花費數十億美元？」

圖為2022 年10月26日，加拿大魁北克省，加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）出席外交歡迎會。（Reuters）

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）同日表示，特朗普的言論「表明他完全不了解加拿大如何成為一個強大的國家……面對威脅，我們永遠不會退縮。」