路透：比亞迪將派數百中國工人到巴西　承諾提供適當工作環境

路透社1月7日引述巴西勞工監察員Liane Durao報道，比亞迪（BYD）將約500名持不定期簽證的中國工人帶到巴西工廠，並承諾為留在巴西的這些工人提供適當工作條件，以符合當地勞動法。



巴西政府去年底關閉當地一家在建比亞迪工廠的宿舍和部份建築工地，指控外包施工方金匠集團僱傭的163名中國工人在「類似奴隸的條件下」工作。比亞迪公司隨後宣布與金匠集團終止合作關係。

2024年1月29日，英國肯特郡施爾尼斯（Sheerness, Kent）一處院內停泊的大量比亞迪（BYD）純電動車和插電式混合動力汽車。（Getty Images）

Durao對路透社指，約有500名中國工人被帶到這家巴西工廠工作，而當局解救的163名工人已經或正在離開巴西。她指，比亞迪將為每名處於惡劣工作條件中的工人支付罰款，但未說明罰款金額。

她稱：「這一切都是不正常的」，並表示比亞迪同意調整留在巴西的數百名工人的工作條件，以遵守巴西的勞動法。

2024年12月26日，圖為無人機拍攝到比亞迪位於巴西卡馬薩里（Camaçari）的全新電動車 (EV) 工廠的施工現場。（Reuters）

路透社還引述一位與比亞迪關係密切的人士指，該公司認為員工所持簽證都是正常簽發，員工也都是自願到巴西工作。