特朗普網上發美國「吞併」加拿大圖片 楓葉國執政黨予以還擊
不斷叫囂「吞併加拿大」的美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），最近的言論越來越過分。
當地時間1月7日，特朗普在自創社交平台Truth Social發布一張美加「合併」之後的美國「全新版圖」，並填充上美國國旗圖案。他配文：「喔，加拿大！」
特朗普在其社交平台發布美國吞併加拿大後的地圖圖片：
幾分鐘後，特朗普又發布了一張類似圖片。在這張圖中，加拿大和美國被塗成同一種顏色，上面用英文大寫字母寫着「美國（UNITED STATES）」。
當天較早時候，特朗普在海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行記者會，拒絕排除「以軍事或經濟脅迫手段控制巴拿馬運河和格陵蘭島」的可能性，並再度提及「吞併加拿大」一事，還稱將在不久後把墨西哥灣改名為「美國灣」。
他還在會上再炒作「中國威脅」，拋出所謂「中國控制運河」「中國船隻包圍威脅」等荒謬論調。
談及加拿大時，特朗普稱，他有意動用「經濟力量」讓兩國合併。他承認自己沒有「權力」將加拿大併入美國，但同時說，美國沒有義務在經濟上支持其最親密的鄰國——加拿大。
加拿大執政自由黨在社交平台發圖提醒那些可能感到困惑的人：
對於上述表述，加拿大執政黨自由黨（Liberal Party）7日在社交平台X（舊稱Twitter）上發布一張美加兩國地圖予以回應。地圖上，兩國界限清晰：加拿大領土輪廓為紅色，配文「非美國」；美國輪廓為深灰色，配文「美國」。
加拿大自由黨寫道：「致那些可能感到困惑的人。」
加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）表示，特朗普的言論「表示他完全不了解是甚麼讓加拿大成為一個強大的國家」。趙美蘭強調：「面對威脅，我們永遠不會退縮。」
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）也回應稱，加拿大併入美國「絕無可能」。他寫道：「加拿大絕無可能成為美國的一部分。作為彼此最大的貿易和安全夥伴，我們兩國的工人和民眾都因此受益。」
在杜魯多評論區，即將在特朗普政府擔任「政府效率部」負責人的馬斯克（Elon Musk）則回覆道：「你不再是「加拿大州長」啦，所以你說啥都不重要。」馬斯克還將杜魯多稱作「女孩」。
去年11月25日，特朗普發帖威脅稱，「為打擊非法移民、犯罪和毒品」，他將在1月20日，也就是上任首日立即簽署一系列行政命令，其中一項是對來自墨西哥和加拿大的所有進口商品徵收25%的關稅。此外，他還揚言將對來自中國的所有進口商品加徵10%的額外關稅。
數據顯示，2023年，墨西哥83%以上的出口銷往美國，加拿大超75%的出口銷往美國，而對外貿易佔加拿大國內生產總值的60%。此外，加拿大是美國最大的能源進口來源國，2023年加拿大幾乎所有的原油出口都流向了美國。加拿大商會的一份報告指出，10%的關稅可能會給加拿大造成300億美元的損失。
特朗普不僅對加拿大發出關稅威脅，還一直嘲笑加拿大，稱杜魯多為「加拿大州長」，稱加拿大為「美國第51個州」。同時，他還宣稱要「買下格陵蘭島」「收回巴拿馬運河」。
當地時間1月6日，內外交困下的加拿大總理杜魯多宣布辭去執政黨自由黨魁一職。
特朗普依舊沒放過杜魯多。晚些時候，特朗普發文稱：「許多加拿大人喜歡成為美國第51個州。美國不能再忍受加拿大維持生存所需要的巨額貿易赤字和補貼。杜魯多知道這一點，於是辭職了。如果加拿大與美國合併，就不會有關稅，稅收也會大幅下降。」
本文獲《觀察者網》授權轉載。