中國新任大使晤韓國會議長 稱信韓方有智慧能力處理國內問題
撰文：蕭通
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上月27日履新的中國駐韓國新任大使戴兵，填補持續約5個月的空缺。 他1月8日拜會韓國國會議長禹元植，稱相信韓國人民有智慧有能力，妥善處理國內問題。
戴兵表示，兩國加強友好合作，最符合雙方根本利益。當前形勢下，中方堅持推進中韓戰略合作夥伴關係發展。
禹元植歡迎戴兵履新，表示韓方願同中方一道密切合作，持續為發展兩國關係注入動力。他又稱，韓國正積極克服當前困難，堅信餘下問題也將早日得到解決。另外，對於西藏發生強烈地震，禹元植也向中方表示誠摯慰問。
韓國代行總統職權的副總理兼企劃財政部長官崔相穆，於7日接受戴兵及古巴等九位駐韓大使遞交國書。
戴兵轉達了中國領導人對崔相穆代總統的問候，表示中韓互為友好近鄰和重要合作夥伴，中方堅定致力於發展中韓戰略合作夥伴關係，真誠祝福韓國保持穩定、發展和繁榮。
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