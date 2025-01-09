洛杉磯山火｜已致5死10萬人疏散　拜登批准加州重大災難聲明

美國加州洛杉磯市西面的太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）發生嚴重山火，目前已造成至少5人死亡，逾1,000幢建築物被燒毀，10萬人須疏散。美國白宮當地時間1月8日發聲明指，總統拜登（Joe Biden）已批准加州重大災難聲明，並向當地提供聯邦援助，以支持災後恢復工作。



圖為2025年1月5日，美國總統拜登（Joe Biden）於民主黨新任國會議員記者會上發表講話。（Reuters）

白宮聲明提到，加州南部洛杉磯縣的受災居民將可以獲得聯邦資金援助，包括臨時住房和房屋維修補助、彌補未投保財產損失的低成本貸款，以及其他幫助個人和企業主從災難影響中恢復的計劃。

聯邦援助資金可在成本分攤的基礎上提供給相關地方政府等用於災難應急和恢復工作，也可用於全州範圍內的減災措施。

2025年1月7日，美國加州洛杉磯市西面的太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）爆發山火並迅速向外蔓延。圖為山火及受影響地區的區域圖。（加州林業和消防局網站）

白宮同日表示，由於災情嚴重，拜登已取消了即將訪問意大利的行程，以集中精力應對加州山火。

山火至今已席捲當地近4,856公頃土地，除了太平洋帕利塞德外，位於洛杉磯以東帕薩迪納附近的伊頓，以及洛杉磯西北部聖費爾南多谷的西爾瑪等，均火勢猛烈。