洛杉磯山火｜國家地理攝影師：「整楝樓著火卻不見一輛消防車」

美國加州洛杉磯的山火持續燃燒,至少已有至少6處火頭。曾為《國家地理》(National Geographic)雜誌供稿的火災攝影師培利(Stuart Palley),連日在現場記錄火災影像,感嘆這是他至今見證的「最嚴重火災」。



培利常駐於南加州,長期用鏡頭記錄美國西部的氣候變化、環境問題以及基礎設施,還在2022年出版回憶錄《走進地獄:穿越加州特大火災及其餘波》(Into the Inferno: A Photographer’s Journey Through California’s Megafires and Fallout,暫譯)。

培利於1月9日清晨在社交媒體Instagram上發佈現場影片,他表示:「在一月發生這樣的大火是前所未見的。」自山火爆發以來,他在洛杉磯各地記錄當地災情,他在8日發佈的一段影片中可見,幾個單位已經被燒的殘缺不全,其中一個單位從窗戶噴出烈火和黑煙。

培利描述其所見,稱帕利薩德(Pacific Palisades)的一座街區已經燒成火海,整個住宅大廈的數十個單位都噴射着火焰,但現場卻不見一輛消防車。他坦言:「資源徹底不堪重負。隨着供水系統停止運轉,消防栓也水源枯竭。」

火災攝影師Stuart Palley常駐於南加州,長期用鏡頭記錄美國西部的氣候變化、環境問題以及基礎設施。(Instagram@stuartpalley)

另一段他攝於7日晚間的影片顯示,洛杉磯Altedena社區街邊矗立着的樹木在強風下被吹的搖搖欲墜,幾個起火點不斷有火星噴出煙火,巨大的麥當勞招牌在強弱變換的火光下時光時暗,有社交媒體用戶評論場面彷彿末日電影中的畫面。

培利在一段回答網民問題的影片中表示,看着所有被燒毀的房屋,為所有失去家園的人感到深深的惋惜。