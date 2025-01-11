加拿大執政黨魁選舉　外長趙美蘭：不參選

加拿大執政自由黨將於3月9日舉行黨魁選舉，接替早前宣布下台的總理杜魯多（Justin Trudeau）。外長趙美蘭（Melanie Joly）1月10日宣布不會加入選戰，指需要專注於應對特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次成為美國總統後或可能實施關稅的威脅。



路透社報道，趙美蘭出席討論應對美國可能推出關稅的會議前，稱自己無法同時角逐黨魁和處理關稅戰問題。她強調自己的工作是確保加拿大有力應對關稅，所以決定不會參選。

連同財長勒布朗（Dominic LeBlanc）在內，自由黨內已有兩位內閣重量級人物表明無意爭奪黨魁一職。

加拿大總理杜魯多宣布辭任執政自由黨魁後，外界分析指4位潛在繼任人選為前財長方慧蘭（左上）、前加拿大銀行長卡尼（右上）、現任財長勒布朗（左下）及現任外長趙美蘭（右下），但勒布朗和趙美蘭已分別表明不會出戰。（Reuters）

有消息人士向當地《環球郵報》（The Globe and Mail）稱，前副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）及前央行行長卡尼（Mark Carney）可能即將宣布參選。而創新、科學及工業部部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）、交通部長阿南德（Anita Anand）及自然資源部長威爾金森（Jonathan Wilkinson）亦傳有意角逐。