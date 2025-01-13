克羅地亞總統選舉次輪投票　米拉諾維奇料壓倒性勝出連任

克羅地亞1月12日舉行總統選舉第二輪投票，票站民調結果顯示，現任總統米拉諾維奇（ Zoran Milanovic ）料可壓倒性擊敗對手，贏得另一個5年任期。



圖為2025年1月12日，克羅地亞舉行總統選舉第二輪投票，獲執政黨克羅地亞民主共同體（Croatian Democratic Union，HDZ）支持的候選人普里莫拉茨（Dragan Primorac）於當日發表講話。（Reuters）

根據票站民調結果，代表反對黨社會民主黨（Social Democratic Party ）參選的米拉諾維奇，得票77.86%；獲執政黨克羅地亞民主共同體（Croatian Democratic Union，HDZ）支持的候選人普里莫拉茨（Dragan Primorac），則得票22.14%。

據選舉委員會下午4點30分公布，約有380萬人參加了第二輪投票，投票率為34.77%。

圖為2025年1月12日，克羅地亞舉行總統選舉第二輪投票，選民在首都薩格勒布（Zagreb）投票。（Reuters）

當天早些時候，米拉諾維奇在首都薩格勒布（Zagreb）投票後向媒體稱，過去5年來，他一直盡心盡力地履行自己的職責，希望民眾看到這一點。

克羅地亞總統不能否決法案，但對外交政策、國防和安全問題有發言權。在首個任期內，曾任總理的米拉諾維奇，經常與領導HDZ的現任總理普連科維奇（Andrej Plenkovic）對罵。