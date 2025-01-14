英國pizza店主天價賣夏威夷薄餅　全因菠蘿是原罪？

在薄餅上放菠蘿一直以來都頗具爭議，有意大利人認為菠蘿是甜，與正宗意大利薄餅的口味大相逕庭。位於英國東部城市諾里奇（Norwich，又稱諾域治）一間薄餅店則在外賣平台上推出一款要價100英鎊（約949港元）的夏威夷薄餅（其中含有菠蘿），因這價格高於其他款式薄餅引起關注。店主則解釋，標高價的原因在於他討厭在薄餅上放菠蘿，希望以此勸阻顧客購買。



Francis Woolf是薄餅店Lupa Pizza的老闆，Quin Jianoran擔任主廚，兩人在薄餅上放菠蘿一事上取得共識。這還體現在外賣菜單所附帶的描述上：「也點香檳吧！放膽去做，你這個瘋狂的傢伙！」

2023年8月2日，新西蘭首都惠靈頓，圖為球賽觀眾在比賽中舉起反對在披薩上放菠蘿的標語。（Getty）

雖然主打創意特色菜，但在薄餅上放菠蘿卻出奇的成為店主與主廚死守的底線，Woolf還坦言：「我完全無法忍受意大利薄餅上放菠蘿」。

不過大部份英國人卻對此不具有惡感，2017年的一項民意調查顯示，53%的英國人喜歡這種甜味和鹹味的組合，而29%的人認為這是令人厭惡的。

圖為一款放有菠蘿的夏威夷薄餅。（Getty）

這間餐廳在去年6月開業，在外賣平台上售賣的食物與當地其他薄餅店差不多，例如經典意大利薄餅售價為14英鎊（約133港元）。