TikTok ban｜TikTok恢復在美服務　共和黨參議員指延長禁令乏依據

TikTok在美國的「不賣就禁」於1月19日生效，當地用戶在18日深夜已無法使用。不過，候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 於19日表示，翌日上台後將簽署行政命令，延長禁令的生效期限。TikTok隨即宣布，正在恢復在美國的服務。不過，特朗普所屬的共和黨內，並非所有人都同意「拯救 TikTok」，至少兩名參議員質疑延長禁令的法律依據。



TikTok於特朗普表態後不久公布，經與服務提供者達成協議，TikTok平台正在恢復服務。該公司感謝特朗普向TikTok服務提供者提供必要的澄清和保證，即他們將繼續向超過1.7 億美國人提供TikTok ，並讓超過700萬家小企業蓬勃發展時，不會受到任何處罰。

TikTok又稱，TikTok的持續營運，是對美國憲法第一修正案的堅決維護，也是對任意審查制度的反對。該公司將與特朗普合作，尋求一個長期解決方案，讓TikTok留在美國。

特朗普將在1月20日上任。（Reuters）

特朗普19日在Truth Social 撰文稱，希望盡快讓TikTok在美國重新上線，在他20日頒布行政命令前，任何協助TikTok避免關閉及停止營運的公司，都毋須承擔責任。

他又稱，希望未來能在潛在合資企業中，美方能擁有TikTok公司50%的所有權，稱「通過這樣做，我們拯救TikTok，把它交到可靠的人手中，並讓它繼續發展」。

特朗普在社交網站發布帖文（網站截圖）

準國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）稍早時間表示，不排除讓中國企業繼續持有TikTok的可能性，他同時稱會設置「防火牆以確保美國本土資料受保護」。

對於特朗普揚言延長禁令生效，共和黨參議員科頓（Tom Cotton）及里基茨（Peter Ricketts）於19日發聯合聲明稱，禁令已經生效，沒有任何法律依據可以「延長」其生效日期。TikTok未來要恢復上線，其中國母公司字節跳動（ByteDance ）必須同意出售TikTok，且滿足禁令內要求，切斷TikTok 與中共的一切聯繫。