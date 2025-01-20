就職前夕勝利集會　特朗普：美國明日迎來強大、繁榮的嶄新一天

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就職前夕，於上午先到阿靈頓國家公墓向無名烈士墓獻花，下午在華府第一資本體育館（Capital One Arena）舉行大型慶祝勝選集會，是他自2021年1月6日國會騷亂以來，首次再在華盛頓特區發表重要公開講話。他在開場白稱：「明天（20日）中午，美國長達4年的衰落帷幕將會落下，我們將迎來強大、繁榮、尊嚴和自豪的嶄新一天。」



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特朗普在集會上向支持者稱：「 我們贏了。在我們正式奪回國家的前夕，我很高興能與這麼多的朋友、支持者和真正的美國愛國者在一起。這就是我們要做的：奪回我們的國家！」

他表示，剛過去的大選是是美國史上最偉大的政治運動，他與共和黨也取得國家史上最偉大的政治勝利。「從明天開始，我將以歷史性的速度和力量採取行動，解決我們國家面臨的每一個危機。」

特朗普在集會上提到，「從今天開始，TikTok又回來了。我喜歡抖音。」他又透露，19日曾與蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）交談，稱由於他的勝選，「他們（蘋果）將在美國進行大規模投資。」 不過，他沒有詳細說明內容。

他也重申部份關鍵政見，宣稱新政府將把委內瑞拉黑幫 Tren de Aragua 的成員驅逐出美國。

支持者嚴寒中冒風雨等候數句鐘

集會開始前數小時，數千名支持者已冒著寒冷和下雨等候。活動名為「讓美國再次偉大勝利集會」，支持者排隊等候，綿延至華府市中心幾個街區，許多人身穿標誌性的紅色夾克和戴著「讓美國再次偉大」(MAGA) 帽子。

富豪馬斯克（Elon Musk）現身活動上發言，其他嘉賓包括終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship，UFC）總裁白大拿（Dana White）、保守派活動家Charlie Kirk及保守派評論員Megyn Kelly。

饒舌歌手Kid Rock、樂隊The Village People、歌手Billy Ray Cyrus及Lee Greenwood將在集會上表演。

自上星期以來，國會大廈和白宮周邊的大範圍區域，已被鋼柵欄封鎖，整個區域的警力維安亦已加強。