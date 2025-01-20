特朗普就職前夕 赴阿靈頓公墓獻花 華府辦大型勝利集會
撰文：蕭通
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美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就職前夕，於上午先到阿靈頓國家公墓向無名烈士墓獻花，然後會在華府第一資本體育館（Capital One Arena）舉行大型慶祝勝選集會，是他自2021年1月6日國會騷亂以來，首次再在華盛頓特區發表重要公開講話。
集會開始前數小時，數千名支持者已冒著寒冷和下雨等候。活動名為「讓美國再次偉大勝利集會」，預定美東時間中午開始。支持者排隊等候，綿延至華府市中心幾個街區，許多人身穿標誌性的紅色夾克和戴著「讓美國再次偉大」(MAGA) 帽子。
富豪馬斯克（Elon Musk）預計會在活動上發言，其他嘉賓料包埋終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship，UFC）總裁白大拿（Dana White）、保守派活動家Charlie Kirk及保守派評論員Megyn Kelly。
饒舌歌手Kid Rock、樂隊The Village People、歌手Billy Ray Cyrus及Lee Greenwood將在集會上表演。
自上星期以來，國會大廈和白宮周邊的大範圍區域，已被鋼柵欄封鎖，整個區域的警力維安亦已加強。
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