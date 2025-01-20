網傳俄羅斯憲兵毆打電擊合約兵影片　俄政府稱展開調查｜有片

社交媒體上發布的一段影片顯示，一名俄羅斯憲兵用警棍和電擊槍，殘忍地毆打前往烏克蘭戰場的合約兵。俄方稱，已對此展開調查。



▼X影片疑似俄軍毆打士兵

據路透社報道，影片中，一名身着俄羅斯憲兵制服的男子走到一名士兵面前，用警棍將他打倒在地，對他破口大罵，並用電擊槍，將他電暈。

隨後，另一名拄着枴杖的士兵被毆打，並被電擊槍電暈。身着憲兵制服的男子，還要求他們脱掉衣服。

俄羅斯戰地記者在社交平台Telegram上發布的這段影片時間戳為1月16日，當地政府稱，事件發生在西伯利亞圖瓦共和國（Republic of Tuva）克孜勒（Kyzyl）的一個部隊。

穿着俄羅斯憲兵制服的男子對一名士兵進電擊。（X/ @Tweet4AnnaNAFO）

目前還不清楚是什麼原因，導致士兵遭到毆打。俄羅斯戰地記者稱，這些士兵是出院返回烏克蘭前線的受傷士兵。

圖瓦政府在網站上發表聲明稱，影片出現後已展開調查。

「其中一起事件發生在2025年1月16日，第55115軍事單位記錄了虐待合約兵的案件，包括毆打和使用電擊槍，他們之後被送往特別行動處。」

穿着俄羅斯憲兵制服的男子用警棍毆打一名士兵。（X/ @Tweet4AnnaNAFO）

「我們已確定肇事者的身份，正在對他們進行調查，並將根據《俄羅斯聯邦刑法》對事件情況進行評估。肇事者將受到懲罰。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

