特朗普正式就任美國第47任總統　多國領導人祝賀

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日就任，英國首相施紀賢（Keir Starmer）、以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy ）等多國領導人表示祝賀。



英國

施紀賢表示，自己想在特朗普成為美國第47任總統之際對其致以最熱烈的祝賀，幾個世紀以來，英美兩國之間的關係一直是合作持久夥伴關係的典範，雙方共同捍衛世界免受暴政的侵害，並為雙方的安全與繁榮而努力。

他說，考慮到特朗普對英國的深厚感情和歷史紐帶，他相信這種友誼將繼續延續，自從兩人9月首次會晤以來，兩人已討論加深和投資跨大西洋關係的必要性。

施紀賢稱，在應對全球挑戰的過程中，他們將繼續在歷史聯盟的堅實基礎上合作，攜手將夥伴關係提升到新水平，專注於未來的共同增長機會，自己期待着下次會晤，繼續共同使命，確保兩個偉大國家的和平、繁榮與安全。

以色列

內塔尼亞胡祝賀特朗普就任美國總統，稱對方在總統的第一任期內見證兩國偉大聯盟歷史上諸多開創性時刻。

他說，特朗普退出危險的伊朗核協議、承認耶路撒冷是以色列的首都，將美國大使館遷至耶路撒冷，並承認以色列對戈蘭高地的主權，還促成歷史性的亞伯拉罕協議，以色列與四個阿拉伯國家實現和平。

內塔尼亞胡相信，他與特朗普再次攜手合作，將把美以聯盟提升到更高的層次，此外，他還想代表以色列人民感謝特朗普在幫助釋放以色列人質方面所做的努力，期待與其合作歸還剩餘的人質，摧毀哈馬斯的軍事力量，結束其在加沙的政治統治，並確保加沙不再對以色列構成威脅。

烏克蘭

澤連斯基在X稱：「特朗普總統總是果斷的，他宣布的『以實力促和平』政策為加強美國領導力、實現長期公正和平提供機會，這是當務之急。」

俄羅斯

普京恭賀特朗普上任，並指俄羅斯願與美國就烏克蘭局勢對話。