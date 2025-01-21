哈馬斯稱26日再釋放人質　卡塔爾宣布向加沙提供燃料援助

加沙停火協議1月19日生效，哈馬斯曾於首日釋放首批3名女人質。 哈馬斯負責囚犯事務的發言人表示，會在下周日（26日）將再次釋放人質。路透社稱，這將比預定限期延遲一天。另外，卡塔爾外交部20日發聲明稱，將在加停火協議生效後的首10天內，向加沙地帶供應1,250萬升燃料。



圖為2025年1月20日，在以色列與哈馬斯停火期間，巴勒斯坦平民途經位於加沙走廊北部傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）難民營被毀的房屋。（Reuters）

哈馬斯發聲明表示，將於25日公布釋放的人質名單。他說，以色列也將根據該協議，提供釋放的巴勒斯坦囚犯的姓名。「根據這兩份名單，實際釋放將於周日進行。」

路透社報道，哈馬斯預計將釋放4名人質。但以色列高層官員稱，哈馬斯釋放下一批人質的最後期限應該是周六，並稱「這是協議，必須遵守」。

根據停火協議，為期六周的「第一階段」期間， 哈馬斯須釋放98名人質中的33人，以換取以色列釋放約1900名巴勒斯坦囚犯。

圖為2025年1月20日，在以色列與哈馬斯停火期間，加沙南部拉法（Rafah）有運送人道物資卡車駐有槍手。（Reuters）

卡塔爾20日發聲明說，在為期10日期間，卡塔爾每天將向加沙地帶供應125萬升燃料。其中，20日已有25輛載有燃料的卡車，通過凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）過境點進入加沙，這些燃料將用於為醫院和避難所供電。

聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）稱，在停火的第二天，共有915輛載有物資卡車進入加沙地帶。