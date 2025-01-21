土耳其滑雪度假區酒店大火至少66死51傷　有人跳樓逃生亡｜有片

路透社1月21日引述土耳其內政部消息，西北部博盧省（Bolu）卡爾塔卡亞（Kartalkaya）的一間度假區酒店發生大火，已造成至少66人死亡及51人受傷。



社交媒體上土耳其滑雪度假區酒店大火的現場畫面：

美國全國廣播公司（NBC）1月21日引述土耳其內政部長Ali Yerlikaya報道，火災21日凌晨3時30分在博盧省卡爾塔卡亞度假村一間酒店的餐廳內發生。

據報道，事發時酒店內有234名客人入住。出事的酒店有11層，餐廳所在的4樓首先起火。

社交媒體上土耳其滑雪度假區酒店大火的現場畫面：

博盧省省長Abdulaziz Aydin向安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）表示，大火令不少住客慌忙逃生，在混亂中有人從窗戶跳下樓，已知至少有兩名遇害者是因為跳樓身亡。當地媒體報道，亦有人試圖利用床單從房間爬到地面。

報道指，卡爾塔卡亞位於克羅格魯山脈（Koroglu Mountains），是當地旅遊度假勝地，距離首都伊斯坦布爾（Istanbul）約300公里（186英里）。