土耳其滑雪度假區酒店大火 至少10死32傷｜有片
撰文：王海
出版：更新：
綜合外電報道，土耳其西北部博盧省（Bolu）卡爾塔卡亞（Kartalkaya）的一間度假區酒店發生大火，已造成至少10人死亡及32人受傷。
社交媒體上土耳其滑雪度假區酒店大火的現場畫面：
美國全國廣播公司（NBC）1月21日引述土耳其內政部長Ali Yerlikaya報道，火災21日凌晨3時30分在博盧省卡爾塔卡亞度假村一間酒店的餐廳內發生。
據報道，事發時酒店內有234名客人入住。出事的酒店有11層，餐廳所在的4樓首先起火。
社交媒體上土耳其滑雪度假區酒店大火的現場畫面：
博盧省省長Abdulaziz Aydin向安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）表示，兩名遇難者是在慌亂中從大樓跳下身亡。當地媒體報道，有人試圖利用床單從房間爬到地面。
報道指，卡爾塔卡亞位於克羅格魯山脈（Koroglu Mountains），是當地旅遊度假勝地，距離首都伊斯坦布爾（Istanbul）約300公里（186英里）。
特朗普就任美國第47任總統 多國領導人祝賀 土耳其關注俄烏戰爭土耳其「天降飛貓」 路人被「扑頭」一臉無奈｜有片庫爾德工人黨領袖支持和平倡議 與土耳其血腥衝突40年有望解散土耳其鄂圖曼與大以色列之間 敘利亞能在狹縫中求存嗎？