特朗普就職｜民主黨參議員短褲波鞋出席有欠尊重？｜有片

特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日在國會大樓宣誓就職美國第47任總統，一眾嘉賓皆盛裝出席典禮。有趣的是，一名民主黨參議員費特曼（John Fetterman）卻「別樹一幟」，選擇穿短褲、球鞋及衛衣出席就職典禮，而且還坐在顯眼的前排位置，照片在網上引起熱議。



不少網民分享民主黨參議員費特曼穿短褲、球鞋及衛衣出席特朗普的就職典禮：

從網上的影片可見，代表賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）的民主黨參議員費特曼穿上短褲、球鞋及衛衣出席正副總統特朗普及萬斯的就職典禮，而且還坐在靠前排的座位。

儘管華盛頓的氣溫偏低，導致就職典禮要移師國會大樓室內進行，55歲的費特曼卻「依然故我」，以一身隨意的打扮出席這場重要的活動。

有網民認為費特曼的穿着不尊重場合，屬於「恥辱」（disgrace）。

據英國廣播公司的報道，美國參議院2023年9月通過法案，參議員在對法案進行投票或在參議院進行辯論時毋須遵守過往嚴格的着裝規定。

時任參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，參議員毋須再強制以商務着裝出席會議。