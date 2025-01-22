特朗普遇尷尬場面　遭主教提醒應對性小眾及移民有憐憫之心｜有片

特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日宣誓就任美國總統後，已迅速簽署一系列行政命令，其中包括聯邦政府只承認男女兩種性別，以及多項收緊移民政策的行政命令。特朗普21日出席總統禱告儀式時卻遭遇罕見的尷尬場面，主持儀式的聖公會主教勸喻他應該對性小眾（LGBTQ+）及移民「有憐憫之心」(have mercy)。



特朗普與副總統萬斯（JD Vance）聆聽華盛頓聖公會主教布德（Mariann Budde）佈道，被提醒要對性小眾及移民有憐憫之心時一臉不悅：

英國《衛報》21日報道，華盛頓國家大教堂的聖公會主教巴德（Mariann Edgar Budde）在佈道中向特朗普表示，你早前提到感受到仁慈上帝之手的眷顧，這裏指的是特朗普在就職演說中提到，上帝從刺客的子彈中拯救了他的生命，是為了「讓美國再次偉大」。她繼續指：「以上帝的名義，我請求你憐憫我們國家現在處於恐懼之中的民眾」。

巴德表示：「無論是在民主黨、共和黨和獨立政見的家庭中，都有同性戀和變性兒童。」

她指出：「那些為我們採摘農作物、清潔辦公室的人、那些在家禽養殖場和肉類加工廠工作的人、那些在餐廳洗碗的人、那些在醫院值夜班的人。他們或者不是美國公民，也沒有合法的證件，但絕大多數移民並不是罪犯。他們都有繳稅，並且是好鄰居。他們是我們教堂、清真寺、猶太教堂、錫克教諭師所和寺廟的忠實信眾。」

她總結道：「我們的上帝教導我們要憐憫陌生人，因為我們都曾經是異鄉人。」

坐在第一排座位上的特朗普聽到這段講話時面無表情，時而回頭看巴德，時而扭轉頭。在他身後的家人和副總統萬斯（JD Vance）似乎也對主教的佈道內容感到驚訝和一臉無奈。

當記者隨後問及特朗普有何感想時，他說：「我不認為這是一次好的佈道，他們可以做得更好。」

巴德的佈道在網上招致共和黨人和許多美國民眾的強烈批評。佐治亞州共和黨眾議員柯林斯（Mike Collins）在社交媒體上寫道：「這位講道人應被列入驅逐名單。」