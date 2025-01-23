洛杉磯山火 | 南加州出現新火頭　當局疏散1.9萬名居民

美國洛杉磯北部1月22日發生的新山火，大火在強風和乾燥灌木的助長下迅速蔓延至8000多英畝（約32 平方公里），迫使當局下令強制疏散19,000人。



新的火頭位於洛杉磯以北約50英里（80公里）處，被稱為休斯大火（Hughes Fire），這場大火進一步加重了該地區消防員的負擔。在周三的短短幾個小時內，新的山火已擴大到伊頓大火（Eaton Fire）的一半以上，伊頓大火是先前肆虐洛杉磯地區的兩場大火之一。

當地消防部門表示，自本月7日這兩場山火爆發以來，燒毀面積已相當於華盛頓特區，造成28人死亡，近16,000幢建築物受損或摧毀。目前，6個火場未受控，其中帕利薩德（Pacific Palisades）山火有68%受控，伊頓山火則有逾九成受控。

2025年1月23日， 目前在南加州發生的幾處蔓延面積較廣的山火。（加州林業和消防局官網截圖）

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）發布行政命令，要求加快山火區域的清理工作，減輕相關污染物對環境的影響。

當局警告洛杉磯縣卡斯泰湖（Castaic Lake） 地區的民眾，他們將因為休斯大火而面臨「即時的生命威脅」。南加州目前大部分地區仍因強烈乾燥的風勢而處於極端火災風險的紅旗警告之下。

南加州已經九個月沒有明顯降雨，導致消防情況更加危險，但預計本25日至27日期間將出現一些降雨，或將有助緩和火勢。