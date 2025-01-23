尹錫悅出席彈劾案第四次聆訊 前國防部長金龍顯作證人出庭
撰文：官祿倡
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韓國戒嚴令風波持續，目前遭拘留的總統尹錫悅周四（23日）出席憲法法院舉行的彈劾案庭審第四次公開辯論，辯論在當地時間下午2時舉行，前國防部長官金龍顯作為證人出席，前首都防衛司令官李鎮雨亦有出庭。
據韓聯社報道，國會方面代理律師金二洙表示，尹錫悅方面若在庭審中主張毫無根據的「選舉舞弊論」，認為尹錫悅意在拖延庭審、損害選舉可信度的行為，應當保持克制。
據央視新聞報道，前國防部長金龍顯起初只接受尹錫悅方律師盤問，稱國會方代表律師「有歪曲事實」的可能。憲法法院代理院長文炯培其後對金龍顯提出警告，指證人如拒絕一方盤問，其證詞的可信度不高。
隨後，金龍顯表示將接受國會方律師的質詢，憲法法院庭審繼續。
尹錫悅涉嫌與金龍顯合謀宣布戒嚴令，以擾亂憲政秩序為目的發動暴亂。
同樣出庭的前首都防衛司令官李鎮雨在庭審中則辯稱自己無罪，強調自己接到尹錫悅指令後才執行軍事措施，他早前被指在戒嚴令中扮演「不可或缺」的角色，涉嫌在戒嚴令期間濫用職權。
尹錫悅早前乘坐法務部的移送車輛從首爾拘留所出發，在車隊護送下抵達憲法法院，有尹錫悅支持者來到現場聲援，警方在憲院附近部署54個機動部隊共3500名警員應對。
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