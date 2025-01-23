BNO 5+1│英國擬大幅上調歸化入籍申請費　移英港人嘆只能「硬食」

英國內政部發聲明表示，上周四（1月16日）已向國會請求提高4項出入境申請收費，包括電子旅行授權（Electronic Travel Authorisation，ETA）和歸化入英國籍的申請費用，後者由1500鎊（約14380港元）增至1605鎊（約15385港元）。聲明表示，增加收費是為了減少移民和邊境系統對稅金的依賴。有移英港人批評，費用上漲幅度較大，政府也沒說明理由。



英國政府規定，無論是持有特區護照還是英國國民海外護照（BNO）的港人，前往或過境英國時都要事先申請ETA；但有BNO簽證者除外。

2025年1月22日，英國內政部網站發表聲明，稱已向國會申請上調電子旅行授權 (ETA) 費用至16英鎊、入籍英國費用至1605英鎊。（英國內政部網站）

目前申請BNO簽證，除要繳付180至250鎊（約1725至2400港元）申請費外，另須繳交每年每名成人1035鎊（約9921港元）的移民醫療附加費（Immigration health surcharge，IHS）。在英國居留滿5年後，就可繳2885鎊申請永久居留權（Indefinite Leave to Remain，ILR）。獲得ILR後再過12個月即可申請英國公民身份。俗稱「5+1方案」。

若申請人持有BNO，可透過「登記」（Registration）入籍；至於持特區護照的受養人（Dependant），就需以「歸化」（Naturalisation）途徑申請入籍。

無論是香港特區護照（左），還是英國國民（海外）護照（BNO護照）（右），入境英國均需要申請ETA。（資料圖片 / 羅國輝攝）

若新費用規則生效，BNO持有人移民英國就需繳至少9661鎊（約92600港元），歸化入籍者更需付9915鎊（95035港元）。比起2021年初移英港人當時要負擔的6,965及7,089鎊（約66759至67947港元），增幅接近40%。

2022年2月24日，英國再度放寬香港BNO簽證申請，年滿18歲人士，只要父母其中一方持有BNO護照，即便父母不願移民，亦可申請BNO簽證到英國居留。（資料圖片／余俊亮攝）

有移英港人組織負責人表示，歸化費用漲幅過於誇張，與通脹情況不符：「背後調整的緣由是甚麼？政府其實是可以再詳細說明的。」他還指出，根本問題在於BNO與其他英國國籍存在差異，待遇非常不同。