北約秘書長促美國向烏克蘭繼續提供武器 稱歐洲願為此買單
撰文：聯合早報
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北約秘書長呂特（Mark Rutte）星期四（1月23日）呼籲美國繼續向烏克蘭提供武器，並表態歐洲將為此買單。
路透社報道，呂特在世界經濟論壇的一場活動上說，北約必須加大國防投資，提高國防工業生產，並在援助烏克蘭一事上承擔更大的經濟責任。
「在烏克蘭問題上，我們也需要美國的參與。」
「如果特朗普政府願意繼續從其國防工業基地向烏克蘭提供武器，那麼這筆錢將由歐洲人買單，我對此深信不疑，我們必須願意這樣做。」
呂特發表上述言論之前，特朗普（Donald Trump，又譯川普）本周說，歐盟應該為烏克蘭提供更多支持。
在瑞士達沃斯，呂特還說，俄羅斯不獲勝至關重要，因為這可能會導致俄羅斯總統普京（Vladimir Putin又譯普丁或蒲亭）與朝鮮和中國領導人「擊掌慶祝」。
呂特說：「我們確實必須加大，而不是減少對烏克蘭的支持。」
「前線局勢正朝着錯誤的方向前進。」
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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