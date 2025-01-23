北約秘書長促美國向烏克蘭繼續提供武器　稱歐洲願為此買單

北約秘書長呂特（Mark Rutte）星期四（1月23日）呼籲美國繼續向烏克蘭提供武器，並表態歐洲將為此買單。



路透社報道，呂特在世界經濟論壇的一場活動上說，北約必須加大國防投資，提高國防工業生產，並在援助烏克蘭一事上承擔更大的經濟責任。

2025年1月23日，北約秘書長呂特（Mark Rutte）出席在瑞士達沃斯舉行的第55屆世界經濟論壇 (WEF) 年度會議。（Reuters）

「在烏克蘭問題上，我們也需要美國的參與。」

「如果特朗普政府願意繼續從其國防工業基地向烏克蘭提供武器，那麼這筆錢將由歐洲人買單，我對此深信不疑，我們必須願意這樣做。」

呂特發表上述言論之前，特朗普（Donald Trump，又譯川普）本周說，歐盟應該為烏克蘭提供更多支持。

2025年1月21日，瑞士達沃斯（Davos），烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在第55屆世界經濟論壇（WEF）年會上發表演說。（Reuters）

在瑞士達沃斯，呂特還說，俄羅斯不獲勝至關重要，因為這可能會導致俄羅斯總統普京（Vladimir Putin又譯普丁或蒲亭）與朝鮮和中國領導人「擊掌慶祝」。

呂特說：「我們確實必須加大，而不是減少對烏克蘭的支持。」

「前線局勢正朝着錯誤的方向前進。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

