白宮：特朗普仍擬2.1向墨加徵關稅　美方正檢視DeepSeek國安影響

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）1月28日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）仍計劃履行對加拿大和墨西哥徵收關稅的承諾，考慮按規劃在周六（2月1日）實施。



另外，萊維特指當局正在調查中國人工智能（AI）程式DeepSeek 對美國國家安全的影響。她表示，國家安全委員會負責審視，形容DeepSeek的冒起是「對美國AI產業的一次警鐘」，強調白宮正致力確保美國在此領域的主導地位。



圖為2025年1月27日拍攝的圖片，顯示Deepseek的標誌。（Reuters）

特朗普27日表示，DeepSeek對美國企業起到激勵作用，並指中國公司想出成本更低、更快捷的AI方案是件好事，但指「中國公司發布DeepSeek AI給我們的行業敲響警鐘，美國要專注於競爭才能取勝」。

他又稱，中國領導人告訴他，美國擁有全世界最傑出的科學家。他因此認為，如果中國能夠研發出更便宜的AI技術，美國企業也能跟進。

圖為2025年1月26日，墨西哥邊境城市華雷斯城（Ciudad Juárez）已建造臨時收容區，以準備安置被美國驅逐的移民。（Reuters）

另特朗普上周表示，除非墨西哥和加拿大採取行動，協助打擊芬太尼及非法移民湧入美國問題，否則他將在2月1日宣布對這兩個國家徵收25%關稅。