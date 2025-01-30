網絡機構報告：中國水軍冒充人權組織　藉洪災煽動推翻西班牙政府

總部位於美國紐約的網絡分析機構Graphika稱，中國水軍組織Spamouflage冒充人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders），在社交平台煽動推翻西班牙政府，方法是散播西班牙當局抗洪救災不力的消息。



2024年11月9日，西班牙華倫西亞（Valencia）民眾抗議政府處理水災不力，要求地區首長辭職，部份示威者與防爆警察發生衝突。（Reuters）

路透社1月29日報道，Graphika在最新報告中稱，這是該機構首次發現Spamouflage直接呼籲推翻外國政府。Graphika指出，Spamouflage自2017年以來已針對多個國家開展活動，並在去年的美國大選中，在網上冒充選民散播言論。

在西班牙去年遭遇洪災後，Spamouflage利用數十個冒認「保護衛士」的帳號，在網上傳播影片和圖片，批評首相桑切斯（Pedro Sanchez）領導的政府處理不力。其中一段短片直指政府放棄人民，呼籲推翻西班牙政府。

圖為2024年5月27日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）在馬德里舉行新聞發布會。（Reuters）

Graphika又稱，總部設在馬德里的人權組織「保護衛士」，曾發表報告指中國在歐盟國家秘密設立海外警察局，此後多次成為Spamouflage攻擊目標。「保護衛士」表示，一直關注網上的抹黑運動。

對於Graphika的報告，中國駐西班牙大使館暫無評論。