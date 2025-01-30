美國白宮撤銷凍結聯邦補助備忘錄　繼續審查開支確保符特朗普政策

美國白宮1月28日暫停聯邦撥款和貸款資金的發放，以響應總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）全面檢討支出的行政命令。此措施引起全國混亂及恐慌，並在非營利組織入稟下，遭聯邦地區法官頒令暫停執行。



白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）1月29日宣布，由白宮行政管理和預算局（Office of Management and Budget，OMB）發出、下令凍結撥款的備忘錄已被撤銷，但強調會致力於凍結推動不符特朗普政策的撥款。



美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）2025年1月28日主持首場記者會（Reuters）

白宮行政管理和預算局（Office of Management and Budget，OMB）代理局長Matthew Vaeth於1月27日發出備忘錄，稱使用聯邦資源去推進馬克思主義的平權、跨性別主義及綠色新政，是在浪費納稅人的錢。根據備忘錄，暫停撥款於28日生效。不過，媒體指由於備忘錄內容欠清晰，外界無法得知到底有那些項目及機構受影響，因此掀起混亂。

圖為美國白宮。（白宮網站）

終結因法院裁決及媒體報道不實引起的混亂

由於多個非營利組織入稟，在凍結撥款生效前，已在華盛頓特區的聯邦法院提起了類似的訴訟，稱凍結資金「將對數十萬受助者產生毀滅性影響」。法官Loren L. AliKhan隨即頒發暫緩令，要求特朗普政府停止執行。

白宮發言人萊維特29日宣布，由於法院的臨時禁令，該備忘錄已被撤銷，以結束因法院裁決和媒體報道不實而造成的任何混亂，重申特朗普此前要求審查聯邦撥款的行政命令仍然有效，並將由所有機構和部門嚴格執行。 她又強調，在未來幾周和幾個月內，會有更多的行政行動，結束對聯邦資金的嚴重浪費。