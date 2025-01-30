華盛頓機場附近客機與美軍直升機相撞墜河　至少4人獲救｜有片

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近1月29日晚上發生空難一架軍用直升機與一架美國航空（American Airlines）子公司的內陸客機在空中相撞，飛機之後墜河，初步消息指至少4人獲救。受事件影響，機場暫停所有航班升降。



事發於29日晚上9時左右，路透社報道，華盛頓消防部門初時表示，列根機場所在的地區有小型飛機在波多馬克河（Potomac River）墜毀。警方則指波多馬克河可能發生撞機事件。

聯邦航空管理局（FAA）其後指，一架美國航空旗下PSA航空（PSA Airlines）編號5342的龐巴迪（Bombardier）CRJ700內陸客機在大約晚上9時於列根機場降落時，在半空與一架美軍塞考斯基（Sikorsky）H-60黑鷹直升機相撞。全國廣播公司（NBC）稱，目前有至少4人獲救，並指波多馬克河的水溫只有華氏35度（約攝氏1.6度）。

2025年1月29日，美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近晚上發生撞機意外，事件或涉及一架軍用直升機與一架地方客機。圖為飛機相撞的一刻。（X@rawsalerts）

救援部門稱，事發時客機上有60名乘客及4名機組人員，參議員Jerry Moran稱，涉事的飛機是由堪薩斯州飛往華盛頓；另一名參議員克魯茲（Ted Cruz）則在社交平台X發文，指事件造成傷亡。

2024年11月8日，一架美國陸軍塞考斯基（Sikorsky）H-60黑鷹直升機在加州沿岸飛行。（Getty）

華盛頓警方指正與多個部門進行搜索和拯救行動。白宮指總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已經得知事件，正密切留意情況。