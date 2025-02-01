路透社：Elon Musk精簡政府行動　數百人事局公務員權限遭撤銷

路透社1月31日引述政府官員指，就任政府效率部（DOGE）誓言整改聯邦政府的馬斯克（Elon Musk）展開行動，旗下安插在美國聯邦人事管理局（Office of Personnel Management，OPM）人員，已掌控存儲有數百萬名聯邦公務員個人資訊的電腦系統，並取消許多高階公務員進入該系統的權限。



馬斯克就任來主要負責削減擁有220萬名僱員的聯邦政府規模，他撤銷公務員進入電腦系統的權限包括一個名為「企業人力資源整合」（Enterprise Human Resources Integration）的龐大資料庫，其中涵蓋公務員的出生日期、社會安全號碼、評估報告、家庭住址、薪資等級與服務年限等資訊。

有官員對此表示擔憂，因無法確認馬斯克旗下人員「對電腦與這些資訊系統做了甚麼」，且他們的行為缺乏監督，或影響網絡安全招致黑客攻擊。

報道指受此影響的官員仍可登入並訪問電子郵件，但無法再查看涵蓋聯邦僱員各個方面的資料庫。