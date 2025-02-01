加沙局勢｜哈馬斯再釋放以色列3人質　下週料商第2階段停火協議

以色列與哈馬斯（Hamas）1月19日達成加沙停火協議後，哈馬斯陸續釋放人質，2月1日再讓3名人質返回以色列，以方則將移交182名在囚巴勒斯坦人。雙方預料2月4日展開進一步談判，以達成後續安排與商討第二階段的停火協議。



2025年2月1日，加沙城港口，圖為無人機空拍畫面，其中顯示移交人質西格爾現場井然有序，未出現以色列所稱1月30日的混亂交接現場。（Reuters）

3名獲釋人質為擁有法國與以色列雙國籍的卡爾德隆（Ofer Kalderon）、擁有美國與以色列雙國籍的西格爾（Keith Siegel），還有比巴斯（Yarden Bibas）。

哈馬斯把他們移交給紅十字會人員。

以色列人質Yarden Bibas在2025年2月1日獲哈馬斯釋放，返回以色列（Israel Defense Forces/Handout via REUTERS）

比巴斯是哈馬斯擄走人質中男嬰克菲爾（Kfir）和阿里爾（Ariel）的父親，克菲爾是最為年幼的人質，被擄時僅9個月大，阿里爾當時則年僅4歲。

哈馬斯2023年11月指克菲爾和阿里爾與他們的母親希里（Shiri）在以色列的一次空襲中喪生，此後音訊全無。