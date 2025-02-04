美國對華加徵10%關稅生效　中國：反制部份產品至多15%關稅

誓言對華加徵關稅的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前宣布加徵10%的關稅，這項行政命令周二（4日）生效，中國國務院關稅稅則委員會同日宣布2月10日起反制美國產品，對部份原產於美國的產品至多加徵15%關稅。



國務院關稅稅則委員會指出，對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、輕便客貨兩用車（pickup truck，又稱皮卡）加徵10%關稅。

特朗普曾在周一（3日）表示，預計24小時與中國對話，但警告或將關稅提高至10%以上，又形容此舉是推動中美貿易關係更加平衡的「第一炮」。路透社引述白宮發言人稱，特朗普和中國國家主席習近平將在未來數日內通話。

2025年1月31日，美國總統特朗普在華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

另外中國商務部同日發布《不可靠實體清單工作機制關於將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單的公告》，稱為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定，不可靠實體清單工作機制，即時決定將美國PVH集團、因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單。

聲明指該兩間實體違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益。不可靠實體清單工作機制將依據相關法律法規，對該兩間公司採取相應措施。