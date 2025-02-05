美國郵政停收中港包裹外　特朗普撤小額包裹關稅豁免　越南將加入

美國郵政（US Postal Service）宣告停收來自中國和香港的包裹，被視為美方阻止中國Temu、Shein等電商平台廉價商品湧入美國的招數，事實上美國總統特朗普（Donald Trump）也簽令撤銷小額包裹關稅豁免，同樣也被指是針對中國電商。對這些平台提高警覺的政府不止美國，如越南也將從2月18日起取消對低價進口商品的免稅政策。歐盟則將加強海關檢查。



在美國郵政2月4日起停收來自中國和香港的包裹外，特朗普同日較早前也簽發行政命令，取消「小額包裹」（de minimis）豁免政策，過去價值800美元（約6240港元）以下的小額包裹入境美國可獲免除關稅，如今政策撤銷。

英國廣播公司（BBC）指出，近年Shein、Temu等中國電子商務平台透過有關豁免政策，讓商品進入美國接觸數以百萬計的客戶，但這一漏洞愈來愈受到關注。

圖為2023年4月26日，手機展示拼多多旗下的電商平台Temu標誌。（Reuters）

美國國會委員會2023年6月一份報告指，Shein、Temu兩家公司加起來，包裹數目可能佔到每天使用豁免政策進入美國的所有小額包裹的30%以上。報道又指，幾近一半使用豁免政策入境美國的小額包裹都是來自中國。

美國不是出招打擊來自中國電商平台包裹的唯一國家，事實上越南政府也將從2月18日起，不再讓透過快遞進口的小額商品享免稅優惠，外界相信這正是為打擊通過電商平台從外國進口到越南銷售的商品。

Shein在3年多前把銷售網擴展至越南，拼多多集團的Temu則於2024年9月初進軍越南市場。這些平台大幅如予折扣，令面對激烈競爭的越南傳統零售商和電商飽受壓力。

圖為SHEIN在新加坡辦公室的公司標誌（Reuters）

在2024年，越南政府便要求Temu和Shein在2024年11月底前向當局註冊，否則屏蔽兩公司的互聯網域名和應用程式，事件導致兩公司暫停在越南經營。

歐盟的態度也備受關注，路透社2月3日報道，根據一份官方通訊文件草案顯示，歐盟將加強對Temu、Shein等平台直接向歐盟消費者運送商品的海關檢查，以「確保公平競爭和產品安全」。

歐盟目前法律讓價值低於150歐元的包裹（約1215港元）可享免稅，但服裝進口歐盟則通常要繳付12%稅項，批評者認為小額包裹免稅措施給電商帶來不公平優勢。