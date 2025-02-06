美官員：特朗普將簽行政令 禁跨性別者參加女性體育賽事
撰文：蕭通
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2月5日是美國的「全國女孩和婦女體育日」（National Girls and Women in Sports Day），美國白宮官員表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為兌現競選承諾，將於當日簽署行政命令，禁止跨性別女性參與校園的女子體育賽事，以阻止「男性」參與女子運動。
路透社報道， 特朗普就任後，跨性別權益顯然成為針對目標之一。根據近日一項法律訴訟顯示， 特朗普政府已開始排除至少一名跨性別軍人繼續服役，也不再接受跨性別者的參軍申請。
報道指出，特朗普的新行政命令，將指示包括司法部和教育部在內的聯邦機構，對《教育法修正案第九條》（Title IX）進行詮釋。該條文原本規定，「任何人都不應該由於性別原因，被排除於聯邦資助的教育和活動外」。
美聯社報道，特朗普預定5日下午簽署新的行政命令，再次標誌新政府針對跨性別人士的激進變化。特朗普此前已發布命令，要求聯邦政府只承認「男性」和「女性」兩種性別，包括反映在護照等官方文件，以及聯邦監獄分配等政策上。
共和黨籍聯邦眾議員梅斯（Nancy Mace）表示，新的行政命令將恢復公平，讓第九條的真正原意得到維護，並捍衛女性運動員的權利。
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