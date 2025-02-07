內塔尼亞胡訪美贈特朗普金色傳呼機 疑影射黎巴嫩傳呼機爆炸案
撰文：王海
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）近日訪問美國，成為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後首位接見的外國元首。特朗普也沒有讓這位盟友失望，拋出美國要接管加沙的計劃。綜合歐美媒體報道，內塔尼亞胡還帶了一份特別的禮物給特朗普，一座金色的傳呼機，上面刻有「致特朗普總統，我們最偉大的朋友及盟友」的英文。這份禮物疑似影射以色列去年九月在黎巴嫩進行的致命行動，以方同時引爆數千個藏有炸藥的傳呼機，造成數千人死傷。
《以色列時報》（Times of Israel）2月5日報道，內塔尼亞胡在4日的會晤中，送給特朗普兩個傳呼機，一個是金色的，另一個是普通的。
有記者在網上分享內塔尼亞胡送贈特朗普的金色傳呼機：
據《英國衛報》報道，金色傳呼機疑似櫻色以色列去年9月在黎巴嫩進行的致命行動，以方同時引爆藏有炸藥的傳呼機，事件造成至少37人死亡，數千人受傷。
以色列媒體引述美聯社指，在贈送儀式上，特朗普向內塔尼亞胡表示：「這是一場重要的軍事行動。」（That was a major operation）
作為回禮，特朗普贈送內塔尼亞胡一張兩人此次會面的合照，並題字：「致BiBi，一位偉大的領袖。」（To Bibi, A great leader!）
內塔尼亞胡本週訪問美國期間，特朗普突然提出由美國接管加沙，並讓巴勒斯坦人永久遷離。此言論一出，引起國際社會譁然。