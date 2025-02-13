特朗普與普京通話　同意立即就俄烏戰爭展開談判

美國有線新聞網絡（CNN）2月12日報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他同日上午與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行約90分鐘通話。雙方同意立即就終止俄烏戰爭展開談判，又同意展開互訪。



據報道，特朗普與普京就烏克蘭、中東、能源、人工智能和美元等議題進行了討論。

特朗普在其社交帳戶談到與俄羅斯總統普京通話：

2025年2月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）致電俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）後，在其社交媒體帳戶撰文談到兩人的談話內容。（truthsocial@@realDonaldTrump）

特朗普表示，雙方希望結束俄烏戰事並同意緊密合作，包括互訪對方的國家。雙方還同意讓各自的團隊立即展開談判，並將首先與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）聯繫，分享他與普京通話的內容。

特朗普又指，已要求美國務卿魯比奧（Marco Rubio）、中央情報局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）和中東特使威特科夫（Steve Witkoff）主導談判，特朗普深信這些談判將會成功。

2019年6月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在日本大阪舉行的二十國集團領導人峰會上（G20 Leaders Summit）舉行會晤。（Reuters）

俄羅斯塔斯社（TASS）引述克里姆林宮消息指，特朗普同意與普京舉行會晤。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京邀請特朗普訪問莫斯科，表示願意在俄羅斯接待美方官員，並就共同關心的領域進行討論，其中包括如何解決烏克蘭問題。